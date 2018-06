Meditazione al parco con la luna piena

Nelle notti di luna piena l’energia emanata dalla luna è maggiore e straordinarie energie spirituali sono disponibili, se ci sintonizziamo con esse in uno stato di calma mentale.

La meditazione ci porta a placare la mente e ad armonizzarci con l'energia lunare, che aiuta a concretizzare i nostri sogni e obiettivi.

Nei cinque giorni intorno alla luna piena (il giorno di plenilunio, due giorni prima e due giorni dopo), con la meditazione, i nostri intenti e pensieri positivi saranno rinforzati e sarà più facile realizzarli.

In questi giorni speciali è più facile avere chiarezza su quale è il nostro cammino in questa vita, per progredire nel nostro processo di evoluzione spirituale.



Per partecipare non è necessaria un’esperienza pregressa.



Conduce:

Federica Gorni, Presidente del Para-Tan Centre, Direttrice della Scuola di Mantra Yoga e della Scuola di Para-Tan Sound Healing, è insegnante di Yoga e Meditazione certificata YOGA ALLIANCE (RYT 500). Allieva diretta del Maestro tantrico indiano Shri Param Eswaran, ha seguito le sue prime lezioni di Hatha Yoga giovanissima nel 1990. Tiene da anni corsi, conferenze e seminari di Yoga e Meditazione con i mantra in tutta Italia, per adulti e bambini. Ha pubblicato articoli sulla rivista SCIENZA & CONOSCENZA, su VIVERE LO YOGA e sul Portale CURE NATURALI. Sta scrivendo un libro sulla Scienza dei Mantra e producendo due CD di Mantra Yoga e Yoga Nidra.



DOVE: al Parco dei Cedri (via cracovia, Bologna) se il tempo lo permette o al Mantra Yoga Centre, via treviso 9/a, Bologna.



COSA PORTARE: vestiti comodi, acqua, tappetino/telo ed eventualmente un cuscino per stare comodi a terra.



QUANDO: mercoledì 27 giugno, ore 21.30-22.30



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a info@paratan.it oppure tel. 339 5461755



Per partecipare è richiesta una quota di partecipazione.