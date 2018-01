Meditazione e Intelligenza Emozionale Workshop Teorico–Pratico

Conosciuta anticamente come “la filosofia della momentaneità”, la meditazione è stata praticata da culture millenarie in tutto il pianeta, tra i popoli antichi del lontano oriente come l’India, la Cina e il Giappone, ma anche dai Maya, i Celti, gli Egizi...



L’obiettivo principale della meditazione è la conoscenza di se stessi, vale a dire scoprire quale è la nostra realtà psicologica, ciò che siamo, il nostro modo di pensare, sentire, agire etc., e saper distinguere ciò che si esprime in ogni momento dentro di noi.



Questo workshop si sviluppa attraverso una metodologia teorico-pratica strutturata in sei conferenze e quattro serate di Meditazione. Nelle quattro serate dedicate alla meditazione vera e propria, si entra nella parte più pratica del workshop, applicando le tecniche apprese per conquistare un maggiore equilibrio attraverso un rincontro con se stessi.



Temi trattati:



L’uomo e le impressioni – Lunedì 5 febbraio 2018



Per meditare con profondità è necessario trovarsi in uno stato di riflessione serena che in Oriente chiamavano ‘Mo Chao’. La vita è piena di impressioni che arrivano, coscientemente o incoscientemente, alla nostra psiche. Mentre le impressioni positive sono di facile assimilazione, per quelle negative occorre una digestione psicologica che può essere facilitata dalla pratica della meditazione.



Assertività ed Empatia – Mercoledì 7 febbraio 2018



Attraverso l’intelligenza emozionale possiamo sapere quali emozioni stiamo sentendo e perché, in quanto esistono vincoli tra sentimenti, pensieri, parole e azioni. L’assertività è la capacità di esprimere, in maniera semplice e naturale, tutto quello che pensiamo, sentiamo o necessitiamo. Empatia significa collaborare, appoggiare, aiutare…



I Cinque Cilindri dell’Uomo (con pratica di rilassamento) – Lunedì 12 febbraio 2018



I cinque cilindri psico-biologici sono l’intellettuale, l’emozionale, il sessuale, l’istintivo e il motore. Una buona meditazione si basa sull’equilibrio dei cinque centri e ci aiuta a distribuire e utilizzare meglio le nostre energie vitali.



Il cervello, la mente, il cuore – Mercoledì 14 febbraio 2018



La meditazione Zen-Zazen favorisce una maggiore disciplina della mente, attraverso il coordinamento dei due emisferi cerebrali e ci introduce all’Intelligenza Emozionale, conosciuta anche come “l’intelligenza del cuore”, composta da raziocinio ed autentico sentimento.



La meditazione integrale e l’intelligenza emozionale – Lunedì 19 febbraio 2018



L’obiettivo della meditazione orientale è la dissoluzione dell’ego psicologico. La disciplina emozionale significa scegliere consapevolmente come vogliano sentirci. La fusione delle due formule ci conduce alla meditazione integrale.



La meditazione Zen e Zazen – Mercoledì 21 febbraio 2018



La meditazione zen è uno stato naturale di chiarezza interiore che risiede all’interno di ogni persona. Lo zazen è una pratica meditativa per comprendere e superare i propri difetti psicologici. Queste due pratiche complementari sono utili per una conoscenza oggettiva di se stessi.



Pratiche di meditazione

Lunedì 26 febbraio 2018 – Mercoledì 28 febbraio 2018

Lunedì 5 marzo 2018 – Mercoledì 7 marzo



L’iniziativa è organizzata dal CEA di Bologna:

Dove: Centro Studi dell’Autoconoscenza di Bologna, in via del Navile, 2A.



Ingresso Gratuito. Posti Limitati.



Per informazioni e prenotazioni: info.conferenze@gmail.com

