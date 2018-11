Megàle live al Teatro dei 25

Mescolano aggeggi elettronici a strumenti acustici.

Il loro suono è un continuo contrasto tra leggerezza e gravità, le dinamiche sono portate agli estremi grazie a un'ampia tavolozza di suoni e combinazioni timbriche alle quali attingere.



Indagano tra le periferie dell'animo umano, in altre dimensioni e stati di coscienza. Emergono dall'acqua insieme alla nebbia, hanno contatto con le cose fluide e niente altro.

Non raccontano storie: sono solo parole e suoni in forma fumosa.



Stefania Megale - Voce, Sassofoni, Elettronica, Synth, Loop

Francesco Paolino - Chitarra, Pedal Bass, Loop



Inizio Concerto - H 21

Ingresso - 10 Euro

(comprensivi di Tessera Associativa)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ⬅

teatrodei25@gmail.com

3471452077



COME ARRIVARE

🚉 Bus 11/A fermata Marcello

🚌 Bus 11/B fermata Battaglia

🚃 Bus 27/A fermata Piazzale Atleti Azzurri