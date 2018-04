Sabato 28 aprile MELLOW MOOD live all'Estragon di Bologna.

I Mellow Mood stanno terminando le registrazioni del loro nuovo disco, che si intitolerà “Large”. In uscita su La Tempesta Dub ad aprile 2018, sarà anticipato da un singolo ad inizio anno. Il disco, prodotto dal celebre dubmaster Paolo Baldini, sarà composto da 12 tracce caratterizzate da una forte impronta “live & direct” e che uniscono melodie intime e dirette ad una sonorità più roots rispetto ai lavori precedenti della band. I Mellow Mood, capitanati dai gemelli Jacob e L.O. Garzia, partiranno per un tour promozionale che toccherà inizialmente Francia, Spagna, Regno Unito ed Italia per poi proseguire in America Latina, Stati Uniti e nei principali Paesi europei durante l’estate 2018.