I Mercatini di Natale a Bologna: il calendario 2019

Gli amanti del Natale saranno felici di scorrere le date di tutti i Mercatini di Natale, che aprono già a novembre con luci, atmosfere e musiche tipiche del periodo più magico dell'anno. Quelli della tradizione, quelli per solidarietà e quelli dedicati ai più piccoli.

Ecco i Mercatini di Natale di Bologna da non perdere:

Il tradizionale Mercatino di Natale si svolge ogni anno sotto il portico monumentale della Chiesa dei Servi, con un vasto assortimento di articoli per il Presepe, addobbi natalizi, dolciumi e articoli da regalo. L''atmosfera è unica!

Dal 24 novembre al 23 dicembre 2018 gli spendidi chalet in legno sono un'occasione esclusiva per immergersi nella magica atmosfera di un tradizionale villaggio natalizio dove è possibile trovare prodotti gastronomici regionali francesi - come croissants, baguettes, biscotti, formaggi, spezie, vini - oltre a oggettistica e articoli d'artigianato.

Fiera di Natale di via Altabella

Nel cuore del centro storico di Bologna, a fianco della cattedrale di San Pietro, ogni anno si svolge un mercatino natalizio dove è possibile trovare, oltre ai tradizionali addobbi e agli immancabili dolciumi, tante idee regalo scegliendo tra i numerosi articoli artigianali provenienti da tutto il mondo. Apertura invernale 2019 il 22 novembre fino al 6 gennaio 2020.

Natale a Porta Galliera

In piazza XX Settembre l'appuntamento è con lo shopping di Natale. Per tutto il mese di dicembre la piazza si anima con un mercatino dove è possibile trovare articoli d'abbigliamento e accessori, idee regalo e altro ancora. C'è anche una piccola giostra per la gioia dei più piccoli. Apertura dalle 9.30 alle 19.30 circa.

L'antiquariato per Natale

Mercatino dell'antiquariato che si svolge nel mese di dicembre in pieno centro storico, in Piazza Re Enzo. Il visitatore può trovare originali e preziosi regali di Natale, scegliendo tra i vari oggetti di antiquariato, modernariato, chincaglieria, quadri e altro ancora. Apertura 2019: 12 - 24 dicembre. Orario di apertura: dalle 8.30 alle 19.00 circa

Mercatino di Natale di beneficenza alla Parrocchia Sacra Famiglia

Sabato 30 novembre dalle 10 alle 19 "Le fate son tornate per trasformare i vostri doni di Natale in speciali gesti di Solidarietà!"Si rinnova l'appuntamento con il mercatino di Ageop Ricerca, dove potrete trovare tantissimi regali per un Natale veramente Solidale! Numerose idee tra cui scegliere: ceste, fiori, casalinghi, piccoli doni realizzati con i disegni dei bambini dell'Oncoematologia Pediatrica e proposte di artigianato delle mamme Ageop. Il Futuro di un bambino ammalato di tumore comincia anche dal tuo Natale.

Articolo in aggiornamento