Mercatini di Natale a Bologna e dintorni: la mappa

Anche quest'anno è arrivato il Natale. L'atmosfera si scalda, le luminarie danno un tocco magico alle strade della città e aprono allegramente tutti i mercatini, alcuni solo per brevi periodi (il Ponte dell'Immacolata per esempio) e altri per tutta la durata del periodo di festa.

Ecco i mercatini di Natale a Bologna e dintorni:

Il mercatino della tradizione. Le casette che illuminano il Portico dei Servi sono un bel ricordo per molti, da rivivere ogni anno a Natale fra lucine, decorazioni per l'albero, statuine del presepe e dolciumi e farlo diventare un bellissimo ricordo anche per chi è bambino oggi.

In pienissimo centro storico il mercatino coperto che ha accesso da via Indipendenza o da via Altabella: artigiani e merceologie di vario genere, dolciumi e tante idee originali per i regali di Natale.

Mercatino di Natale al Sympò

Dal 7 al 9 dicembre in via delle Lame 83 torna il mercatino "The Draft Factory": location bellissima e tutto rigorosamente hand made.

Mercatino di Natale a Sasso Marconi

A Sasso Marconi nei giorni 8 e 9 dicembre 2018 la prima edizione di Natale in Galleria. Dalle 08.30 alle 18.30 Bancarelle con tante idee regalo, tutte in Galleria Marconi.

Lista in via di aggiornamento