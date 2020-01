Mercatino casalingo vintage

Se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va a Maometto, quindi il Lindymarket ha deciso di aprire le porte della propria "villa" a tutti i suoi clienti!

Visto un vicino trasloco, l'impossibilità ad esporre nella nostra città e il periodo di #saldi, faremo un mercatino straordinario sabato 18 e domenica 19 gennaio dalle 9 alle 20.

Tanti capi vintage a 5 euro della collezione #laragazzadeglianni70 e #vintage #bambina, cappotti a 20 euro e coppie di libri a 5 euro. Per i nostri #lindyhoppper più sfegatati, esporremo le nostre #Slide&swing e tutto l'usato di #scarpe per #lindyhop che abbiamo e ogni follower che si accaparrerà una Slide avrà un omaggio!

Per prenotarvi, visto che lo spazio è davvero molto piccolo, vi invitiamo a assicurarvi la vostra visita qui: https://1077.easybook.cloud/. Scegliete giorno e orario, registratevi e il gioco è fatto!



Villa Lindymarket è in via Mondo 4/4 a Bologna, campanello Andria. Si passa il cancello, si gira a destra e la nostra magione è la penultima a destra.

Per qualunque problema scriveteci o chiamateci!