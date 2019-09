Mercatino dell'usato a Calderara di Reno

Ti inviamo a partecipare al mercatino dell'usato di Calderara di Reno il 28 settembre in Piazza della Pace dalle 9 alle 18

Troverai tanti oggetti fra cui vestiti borse scarpe libri e tanti giochi di qualità

Ci saranno i nostri Trucca Bimbi

Laboratori di creta

I nostri pelosi in cerca di casa accompagnati dai volontari di Fuori le Zampe

E la Street Food di Bicibus barbecue e Bici Birra

Per informazioni puoi chiamare il numero 3484346631 Calderara in Transizioni