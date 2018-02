Il 17 Marzo 2018 dalle ore 15 fino alle ore 19 e il 18 Marzo 2018 dalle ore 9.30 fino alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 19, presso la sala teatro parrocchiale di S. Vincenzo de' Paoli, via Ristori 1, Bologna, il MERCATINO DI PRIMAVERA 2018 apre a chiunque volesse dare una mano a sostenere le necessità della parrocchia. Ci saranno in vendita oggetti artigianali, di antiquariato e tanto altro. Non mancate.