Mercatino di primavera in via Ristori

Mercatino di Primavera



dal 13 Aprile 2016 al 14 Aprile 2019 Salone parrocchiale Parrocchia S. Vincenzo de Paoli - via A. Ristori 1 Boogna (BO)



Siete tutti invitati al consueto Mercatino di Primavera che si terrà nel salone parrocchiale di S. Vincenzo de' Paoli, Via A. Ristori 1, 40127, Bologna, nelle giornate di Sabato 13 Aprile dalle 15,30 alle 19,00 e di Domenica 14 Aprile dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,00. Si vendono oggetti di antiquariato, modernariato, biancheria e artigianato. Il ricavato andrà per l'esigenze della parrocchia.

Grazie per la cortese attenzione. Cordiali saluti.

Marcello Cattabriga





