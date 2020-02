Mercatino di primavera 2020

Anche quest'anno ci sarà il consueto Mercatino di Primavera presso la sala sotterranea della Parrocchia di S. Vincenzo de' Paoli a Bologna. Sarà la 15a edizione: potrete trovare oggetti usati in buone condizioni, antiquariato, biancheria, giocattoli e tanto altro

Vi aspettiamo in via Ristori 1, Bologna