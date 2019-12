Il Mercatino da Forte dei Marmi alla Croce di Casalecchio

A soli 10 giorni dal Natale, arriva alla Croce di Casalecchio, Il Mercatino da Forte dei Marmi. Arrivo che coincide col “rush finale” degli acquisti natalizi.

Domenica 15 dicembre, dunque, il più giovane consorzio della Versilia offrirà a residenti e abitanti delle località vicine, l’opportunità di dedicarsi ad uno shopping natalizio di alta qualità. Ma non solo! A chiunque farà acquisti, in regalo anche un panettone, per un totale di mille! Regalo che potrà essere fatto fino ad esaurimento scorte.

Dalle 7.00 del mattino fino a sera, in via Porrettana, sarà possibile trovare idee regalo alla moda in linea con le tendenze, attenta scelta dei materiali e manifattura di alto livello.

Idee regalo e capi eleganti adatti alle feste, come la maglieria nel cachemire più pregiato, l’esclusivo artigianato fiorentino, fra cui spiccano le calzature, la pelletteria, la biancheria ricamata, le pellicce.

Nato nel 2012, il Mercatino da Forte dei Marmi punta tutto sulla selezione del prodotto, frutto della costante ricerca di quanto possa davvero fare la differenza rispetto alle abituali proposte del mercato e, ancor di più, oggi, della grande distribuzione.

Selezione del prodotto, unita ad un’immagine alla moda, giovane e dinamica. Questa l’identità del Mercatino da Forte dei Marmi!

Appuntamento, quindi, domenica 15 dicembre, alla Croce di Casalecchio, con lo shopping natalizio all’insegna del “Versilia Style”.