Mercatino di Natale alla parrocchia S.Vincenzo de’ Paoli

Sabato 23 Novembre 2019 dalle 15:30 fino alle 19 e Domenica 24 Novembre dalle 09:30 fino alle 12:30 e dalle 17:30 fino alle 19 nel salone parrocchiale di S. Vincenzo de’ Paoli, situato in via A. Ristori 1, 40127 Bologna ci sarà il consueto Mercatino di Natale. In vendita oggetti di antiquariato, modernariato, oggetti fatti a mano, vestiti, mobili.

Il Sabato e Domenica successivi l’evento si ripeterà nelle stesse modalità

Ringraziando la disponibilità vostra cordiali saluti.