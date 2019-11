Mercatino di Natale della solidarietà: i regali solidali di Ageop

Sabato 30 novembre dalle 10 alle 19 "Le fate son tornate per trasformare i vostri doni di Natale in speciali gesti di Solidarietà! Si rinnova l'appuntamento con il mercatino di Ageop Ricerca, dove potrete trovare tantissimi regali per un Natale veramente Solidale! Numerose idee tra cui scegliere: ceste, fiori, casalinghi, piccoli doni realizzati con i disegni dei bambini dell'Oncoematologia Pediatrica e proposte di artigianato delle mamme Ageop. Il Futuro di un bambino ammalato di tumore comincia anche dal tuo Natale.