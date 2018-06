Giugno e luglio al Giardino Parker-Lennon: cibo, musica e attività per bambini

Dal 1 giugno al 29 luglio 2018 a Bologna, il MERCATINO VERDE del MONDO di Human Rights Nights al Giardino Parker-Lennon (via Del Lavoro / via Vezza - tutti i giorni, dalle 17.00 alle 24.00).

Il Mercatino Verde del Mondo è tornato ad accendere l’estate bolognese! Nella cornice del Giardino Parker-Lennon, al confine tra San Donato e il centro storico distante solo 10 minuti a piedi, prende vita uno spazio aperto a tutte le culture e realtà che Bologna ha da offrire, tramite cibo di qualità da tutte le parti del mondo e d'Italia, intrattenimento gratuito con concerti dal vivo, spettacoli, cinema, divertimento per i più piccoli e tanto altro! Insomma: un'oasi di pace per tutti nel cuore della città in cui regnano la pluralità e l'amore per tutto ciò che di bello questa Terra ha da offrirci, in cui gustare specialità e godersi gli spettacoli al fresco degli alberi in compagnia di famiglia e amici!

LE CUCINE DEL MONDO

Le Baobab Cuisine - cucine gourmet dal Senegal / Radici - specialità dal Piceno / Taj Mahal - cucina dall'India e Pakistan / El Saor - specialità culinarie dal Veneto / Il Maruego - cucina tipica del Marocco / Karma Delice - delizie vegetariane e vegane / Madre Tierra - paella, taco e nachos dal Sud America / Thai Cuisine Aroy - piatti tipici dalla Thailandia / Amici dell’Arepa - piatti tipici dal Venezuela / Tamil Sri Lanka - cucina dallo Sri Lanka / Rosticciamo - specialità dalla Sicilia / Twister - specialità della montagna, tigelle e gnocco fritto / White Dog Brewery - birre artigianali / Flower Bar - cocktails e aperitivi.

DANZA, MUSICA, LABORATORI e WORKSHOPS

GIUGNO

01 Dj Lugi (Hip-Hop)

02 Festa Portico della Pace

03 Dabadub (Reggae)

04 Roveri Big Band (Jazz Orchestra) + Lezione Capoeira

05 Lezione di Danza a cura di Azucar

06 Serena Zaniboni (Trip-Hop)

07 Laboratorio di Tessuti Aerei

08 Gipsy trash party (Jazz-Swing)

09 Afro party: Afro Ecole de la Rue (Danza bambini) + Nimba (Danza afro) + Bantubeat (Live afro funk)

10 Roots Balera Party (Reggae)

14 Katzuma & Amaka (Groove)

15 Dj Farrapo + Roda de Samba (Samba)

16 Vinyl Junkies: Dj Bargeman + Guenda & Kyna

17 Pier Tosi e Showcase (Bassplate Records)

20 Sorang (Pakistan Blues) + Danza del Ventre

22 Timmidwa (Touareg Trip) + ITR (Trash Ribelle)

23 Jakinta & Metissound (Patchanka)

25 La perla (Woman Power from Bogotà) + Matu y Pandilla (Latin)

27 Carlos Forero Compania (Cumbia Poder)

28 IlluminAmatrice: Barresi Project + Calabrolesi

30 Falafel Fazz Familia - DJ Trix (Afro & Groove)

LUGLIO

02 Pagnozzi Project - Experimental

04 Dub Engine - Zizze the Happy Selecta (Reggae)

06 Le Birrette (Reggae, Ska)

07 Dude Abides - Tekla - Ya Nice (Grooves)

12 Dj Afghan & Soulee B (Soulove Records)

13 El Cholo - Dj Scratchavite (Latin and Hip hop)

14 Minor Swing - Diegoarmandos & The Vodoo Doll

15 Maga Bo (US, Brasil) & Nelson Machado (Samba)

18 Savana Funk

20 Apocalypto Fusion & MamAAfr!kA

21 Cumbia Combo: Los pollos Hermanos & CumbiaMundo

22 Lame da Barba - Fede Aicardi (Folk)

24 Ooopopoiooo

25 Patricia de Assis (Samba)

26 Guests from Arena 051 & OTM Crew

27 Babatunde & The Urban Shamans + Bolognina Roots Family

28 Orchestra Rosichino (Spaghetti Samba) + Vicky Dj (Cipro)

29 Festa di Chiusura!



Lezioni di Capoeira tutti i lunedì e i mercoledì.

CINEMA NEL GIARDINO

Cartoni animati per i bambini e film lungometraggi d’autore dalle cinematografie del mondo dall’Africa all’Asia, le Americhe e l’Oceania e una selezione del miglior nuovo cinema italiano. Un programma a sorpresa che rivela la pluralità creativa della Settima Arte, in linea con il Mercatino Verde del Mondo, e con un’attenzione particolare all’energia delle periferie del mondo, delle nuove generazioni e della Natura (giugno: 11, 12, 13, 18 e 26 giugno / Luglio: 5, 9, 10, 16, 17 e 23).

Come arrivare: dal centro bus 21 (fermata via del Lavoro) e bus 20 (fermata Mercato San Donato), a piedi 10 min da zona universitaria subito al di là del ponte Stalingrado e San Donato.