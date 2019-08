Mercatinomamme e la cultura del riuso: gli eventi anti-spreco

Abbigliamento, scarpe, passeggini, accessori, libri usati: da sabato 31 agosto a domenica 15 settembre sei appuntamenti per promuovere la cultura del riuso.



I figli crescono, gli armadi scoppiano e le mamme anti-sprechi si uniscono in un grande mercatino dell’usato, per offrire acquisti a buon mercato alle famiglie e intrattenimento gratuito ai bambini. E’ questo lo spirito del “MercatinoMamme – La cultura del riuso”, una iniziativa nata cinque anni fa e che nell'autunno del 2019 conta ben sei appuntamenti, a Bologna e dintorni ma anche in Provincia di Modena.



Non solo abbigliamento e scarpe: negli stand gestiti dalle mamme si possono trovare giochi e libri per bimbi, passeggini, lettini, seggiolini per auto, accessori per neonati, vestiti prémaman e altro ancora. Insomma, tutto quanto serve in famiglia, in ottimo stato, pronto per essere ceduto e “adottato” in altre case. E mentre i grandi fanno acquisti, i bambini possono divertirsi con mostre didattiche, truccabimbi, palloncini e figurine in omaggio. Non mancheranno stand gastronomici per pranzare o fare merenda.



Ma il Mercatino Mamme è anche solidarietà: tutto il ricavato delle offerte dei palloncini sarà devoluto per sostenere mamma di tre bambini Micaela Boraggini colpita da una gravissima malattia.



PROGRAMMA DATE E LOCATION:



>31 AGOSTO- 1 SETTEMBRE

"Tradizionale Festa" a Riale di Zola Predosa (BO) presso il Centro Falcone



>7-8 SETTEMBRE

"Bambinopoli" a Vignola (MO) in Via Mazzini



> 14-15 SETTEMBRE

"Saragozza in Festa" a Bologna presso i Giardini di Villa Cassarini



SE AVETE PIACERE DI PARTECIPARE COME MAMME ALLESTITRICI POTETE CONTATTARCI AL 320 4062098

