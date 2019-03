Mercatinomamme, la cultura del riuso: anti-spreco e divertimento

SABATO 30 E DOMENICA 31 MARZO (ZOLA PREDOSA) E ANCORA

DOMENICA 7 APRILE (OZZANO DELL'EMILIA) TORNA IL “MERCATINO MAMME”,

ATTESISSIMO APPUNTAMENTO

DEDICATO AD USATO BIMBI E CULTURA DEL RICICLO



Due fine settimana tra arte e natura con shopping, animazione, solidarietà, food e divertimento per grandi e piccini all’insegna della cultura del riuso.



Doppio imperdibile appuntamento quello in programma a cavallo tra fine marzo ed inizio aprile, con due nuove tappe dell'ormai seguitissimo "MercatinoMamme”, format che da cinque anni porta in giro per il bolognese il mondo dell'usato bimbi e la cultura del riciclo.



Un progetto nato per consolidare la cultura della responsabilità personale rispetto alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti attraverso la messa in campo di buone abitudini che in questi ultimi anni si stanno diffondendo maggiormente, con innumerevoli benefici, sia ambientali sia economici per l’intera collettività. Un allegro via vai di attrezzature, passeggini, lettini, giocattoli, abbigliamento, seggiolini per auto, carrozzine, accessori per neonati, arredamento camerette, culle e davvero tanto altro ancora, in grado di attirare un numero sempre maggiore di famiglie grazie anche alle numerose iniziative collaterali che accompagnano ciascun appuntamento.



Si comincia dunque SABATO 30 e DOMENICA 31 MARZO (dalle 9.30 alle 18) con ritrovo presso il RISTORANTE GIOCONDO, immerso nel verde del bellissimo complesso del CA’ LA GHIRONDA – ModernArtMuseum, Museo d’arte e parco di sculture a Ponte Ronca di Zola Predosa.



Una due giorni tra arte e natura dove, oltre alla possibilità di un utile ed intelligente shopping, ci saranno food, animazione, spettacoli di magia e truccabimbi, ma anche solidarietà: ospite dell'evento l’associazione Ageop Ricerca, che da più di trent’anni accoglie e assiste i bambini malati di tumore e le loro famiglie.



DOMENICA 7 APRILE in collaborazione con il Comune di Ozzano dell'Emilia e Associazione IL PONTE, dalle 9.30 alle 18, il “MercatinoMamme” si trasferirà a Ponte Rizzoli, Ozzano Emilia: cornice dell’evento il CENTRO CIVICO A. VASON (Via Duse, 2), immerso nel parco della borgata, dove per tutta la giornata accanto allo spazio espositivo dedicato all'usato bimbi si alterneranno rappresentazioni di burattini a cura dell'associazione La Garisenda, spettacoli di fuoco con il Mago Svalvolino On The Road, Pompieropoli, gonfiabili, giochi e truccabimbi, oltre allo street food dell'Associazione Il Ponte e un goloso carretto dei gelati.



Il MercatinoMamme è una idea di BolognaBimbi (www.bolognabimbi.it), realizzata con il supporto dello sponsor ITALPIZZA.



Info line: 320.4062098

Facebook: https://www.facebook.com/MercatinoMamme/



PROGRAMMA SABATO 30 E DOMENICA 31 MARZO

RISTORANTE GIOCONDO, c/o CA’ LA GHIRONDA – MODERNARTMUSEUM



> Sabato 30 Marzo

Ore 9,30: APERTURA STAND

Ore 10,00/12,30: Spettacolo di danza e Truccabimbi

12,30/14,00: PAUSA PRANZO/STREET FOOD

Ore 14,30/18,00: Spettacolo di magia a cura del Mago Sergiulino e Truccabimbi



> Domenica 31 Marzo

Ore 9,30: APERTURA STAND

Ore 10,00/12,30: Animazione e intrattenimento bimbi a cura di Mariú Animazione per Bambini

12,30/14,00: PAUSA PRANZO/STREET FOOD

Ore 14,30/18,00: Spettacolo di magia a cura del Mago Leo Leonardo Fanelli



-------------------------------------



PROGRAMMA DOMENICA 7 APRILE

CENTRO CIVICO A. VASON, PONTE RIZZOLI – OZZANO EMILIA



Ore 9,30: APERTURA STAND

12,30/14,00: PAUSA PRANZO/STREET FOOD

Per tutta la giornata: Pompieropoli, burattini, magia, gonfiabili, giochi e truccabimbi



INGRESSO E ANIMAZIONE GRATUITA

Gallery