Mercatinomamme a Ozzano dell'Emilia

Durante la settimana dell'ecologia ad Ozzano dell'Emilia (BO) ricca di eventi, riflessioni, incontri, laboratori e iniziative che vedranno il coinvolgimento di tutto il territorio DOMENICA 8 Aprile dalle ore 9,30 alle 17,30 ci sarà la 7a edizione del MercatinoMamme la Cultura del Riuso in collaborazione con IL PONTE e Comune di Ozzano dell'Emilia.

(IN CASO DI MALTEMPO SARA' RINVIATO A DOMENICA 15 APRILE)



DOVE: presso il Centro Civico A. Vason via Eleonora Duse 2 a Ponte Rizzoli - Ozzano dell'Emilia (BO)



Nata per consolidare la cultura della responsabilità personale, rispetto alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, attraverso la messa in campo di buone abitudini che in questi ultimi anni si stanno diffondendo maggiormente, con innumerevoli benefici, sia ambientali sia economici per l’intera collettività.



Giunta alla 7a Edizione, l’iniziativa attira tantissime famiglie con bambini al seguito, in un via vai di attrezzature, passeggini, lettini, giocattoli, abbigliamento, seggiolini per auto, carrozzine, accessori per neonati, arredamento camerette, culle, abbigliamento e scarpe per bambini, abbigliamento premaman, baby control, giochi e libri per bimbi, pronti per essere ceduti e pronti ad essere adottati in case diverse.



A fare da cornice all’evento in Green nel cuore del Parco di Ponte Rizzoli lo street food dell'Associazione Il Ponte e il carretto dei gelati inserito all’interno del Mercatino che accoglierà tutto il pubblico dei visitatori interessati all’iniziativa.



Intrattenimento per tutta la famiglia! Spettacolo di magia e di fuoco con il Mago Svalvolino On The Road, piccoli artisti en plein air a cura del Ca' la Ghironda - ModernArtMuseum dove i bambini, muniti di tavolozza, pennello, cartoncino telato e cavalletto, dipingono la bellezza del paesaggio, gonfiabili e truccabimbi!



IMPORTANTE: Verrà messa a disposizione una navetta, gratuita, per raggiungere Ponte Rizzoli con partenza da Via Rinascita (all'altezza della Gelateria "Le Dune") con possibilità di lasciare l'auto nei parcheggi gratuiti della zona industriale



Tanti, allora, i motivi per venirci a trovare e condividere del tempo libero fra spettacolo, divertimento, magia e shopping alla pari!



I N G R E S S O - G R A T U I T O



