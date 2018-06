Mercatinomamme a San Giorgio di Piano

Mercatino Mamme arriva SABATO 30 GIUGNO – DALLE 9,30 ALLE 20,00 – in Piazza Indipendenza a San Giorgio di Piano (BOLOGNA)!



Acquisti a buon mercato per le famiglie e intrattenimenti per i bambini, con ingresso gratuito, all’insegna della cultura del riuso durante l’evento di Cucine a Spasso – Food Truck Festival // San Giorgio di Piano ricco di musica e iniziative che vedranno il coinvolgimento di tutto il territorio.



Nata per consolidare la cultura della responsabilità personale, rispetto alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, attraverso la messa in campo di buone abitudini che in questi ultimi anni si stanno diffondendo maggiormente, con innumerevoli benefici, sia ambientali sia economici per l’intera collettività.



Non solo abbigliamento e scarpe: negli stand gestiti dalle mamme si possono trovare giochi e libri per bimbi, passeggini, lettini, seggiolini per auto, accessori per neonati, vestiti prémaman e altro ancora. Insomma, tutto quanto serve in famiglia, in ottimo stato, pronto per essere ceduto e “adottato” in altre case.

Intrattenimento gratuito per tutta la famiglia con laboratorio tutta la giornata di “Arte En Plein Air” a cura della sezione Didattica del Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum e l’immancabile Truccabimbi, a seguire la mattina dalle 9,30 alle 12,30 lo Spettacolo di Magia, il pomeriggio dalle 14,30 e alle 18,30 lettura animata con Lèggere Leggére e dalle 15,30 alle 18,30 Spettacolo di Burattini a cura dell’Associazione Teatro la Garisenda!



Non mancheranno stand gastronomici per pranzare o fare merenda.

Tanti, allora, i motivi per venirci a trovare e condividere del tempo libero fra spettacolo, divertimento, magia e shopping alla pari!



I N G R E S S O – e ANIMAZIONE BAMBINI G R A T U I T O



Organizzato in collaborazione con l’Agenzia Eventeria In collaborazione con: Feednfood e con il supporto del Comune di San Giorgio di Piano.



VUOI PARTECIPARE COME MAMMA ALLESTITRICE?

SCRIVI SU WHATSAPP AL 320 4062098

Gallery