'Mercatinomamme' a Zola Predosa

8a EDIZIONE del MercatinoMamme la Cultura del Riuso

DOMENICA 22 APRILE DALLE 9,30 ALLE 18,00

(in caso di maltempo sarà rinviata alla domenica successiva)



Nata per consolidare la cultura della responsabilità personale, rispetto alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, attraverso la messa in campo di buone abitudini che in questi ultimi anni si stanno diffondendo maggiormente, con innumerevoli benefici, sia ambientali sia economici per l’intera collettività.



Giunta alla ottava edizione, l'iniziativa attira tantissime famiglie con bambini al seguito, in un via vai di attrezzature, passeggini, lettini, giocattoli, abbigliamento, seggiolini per auto, carrozzine, accessori per neonati, arredamento camerette, culle, abbigliamento e scarpe per bambini, abbigliamento premaman, baby control, giochi e libri per bambini, pronti per essere ceduti e pronti ad essere adottati in case diverse.



Anche in questa edizione avremo un tavolo gestito dall'Associazione No Profit Ageop il cui ricavato andrà sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie, per migliorare le loro condizioni di vita.



A fare da cornice all'evento in Green è la terrazza panoramica del Giocondo, il ristorante inserito nell'Area museale di Ca' la Ghironda - ModernArtMuseum, Museo d'arte e parco di sculture.



Per l'occasione per tutta la famiglia, oltre al teatro di animazione, truccabimbi e spettacoli di magia con Mago Sergiulino accompagnato dalla sua mascotte, il suggestivo spettacolo di Fuoco con Svalvolino On The Road e tanti album di figurine in regalo grazie a PANINI!



Tanti, allora, i motivi per venirci a trovare e condividere del tempo libero fra cultura, bellezza naturale, arte, magia, solidarietà e shopping alla pari!



PROGRAMMA



- Ore 9:30 Apertura stand e inizio animazione

- Ore 09,30/12,30 Magia, Animazione e truccabimbi con Mago Sergiulino Show

- Ore 12,30/14,00 Pausa Pranzo

- Ore 14:00 sino alle 17,30 Magia, Spettacolo di Fuoco, Truccabimbi con Svalvolino

- Ore 18:00 chiusura stand





INGRESSO al MERCATINO e ANIMAZIONE BAMBINI G R A T U I T A PER TUTTI!



Dove si svolge l'evento: Ristorante Giocondo Via Leonardo Da Vinci, 19 - ponte ronca di Zola Predosa (Bologna)



Possibilità di pranzare presso Ristorante Giocondo Ca' La Ghironda Zola Predosa adiacente al mercatino, previa PRENOTAZIONE allo 051/756739



--> VISITA IL GRUPPO DOVE LE MAMME ALLESTITRICI ESPONGONO in anteprima i loro album "Mercatino Mamme" - la cultura del riuso



--> VISITA IL SITO DEL MUSEO www.ghironda.it

Gallery