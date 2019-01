"Il mercato della musica”: dal 23 gennaio incontri dedicati all'imprenditoria musicale

Alla luce del riscontro di pubblico degli scorsi appuntamenti, torna, per cinque mercoledì consecutivi dal 23 gennaio al 20 febbraio, “Il Mercato della Musica”, la rassegna di incontri rivolti a giovani musicisti e operatori che vogliono fare della musica il loro lavoro.



I migliori professionisti dell’industria discografica mainstream e indipendente guideranno il pubblico attraverso la comprensione delle attività indispensabili per creare e gestire un progetto .



Il progetto ha, infatti, lo scopo di fornire le conoscenze strategiche per l'avvio di un’attività professionale in ambito musicale, proponendo una panoramica ma anche un’immersione nei vari aspetti e ambiti dell’imprenditoria musicale.



Gli incontri saranno condotti di volta in volta da: Pierfrancesco Pacoda, critico musicale esperto dell’industria discografica, da Salvatore Papa e da Susanna la Polla, entrambi giornalisti musicale, che saranno affiancati tutti da consulenti e professionisti del settore.



Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 17.00 alle 19.30 presso il Museo Internazionale e biblioteca della musica di Bologna, aperti a tutti e gratuiti fino a esaurimento posti (non è necessaria la prenotazione)



Gli incontri sono organizzati dal nuovo Ufficio Musica del Comune di Bologna in collaborazione con Istituzione Bologna Musei e Bologna Welcome con l’obiettivo di sviluppare l'imprenditorialità musicale e rafforzare le competenze gestionali e manageriali.





Programma :



mercoledì 23 gennaio

L'industria della musica oggi: come funziona e chi ci lavora

Incontro con Gianni Sibilla, direttore del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano.

Conduce Pierfrancesco Pacoda, giornalista e critico musicale.

Un incontro su come funziona l’industria della musica oggi: quali sono le figure professionali, cosa fanno e quali strategie adottano per portare al successo un prodotto musicale



mercoledì 30 gennaio

Dalla produzione al mastering: come si confeziona una canzone

Incontro con Maurizio Biancani, ingegnere del suono di Fonoprint.

Conduce Pierfrancesco Pacoda, giornalista e critico musicale.

Il trattamento acustico negli studi di registrazione, i vantaggi e gli svantaggi del sound digitale rispetto a quello analogico, il microfonaggio degli strumenti e la creazione del master audio.



mercoledì 6 febbraio

Il booking e la promozione di tour e festival

Incontro con Alessandro Ceccarelli, BPM Concerti.

Conduce Salvatore Papa, giornalista musicale.

Un incontro dedicato ai live: la progettazione e gli aspetti economici, il booking, la promozione, i contatti con promoter e club.



mercoledì 13 febbraio

I grandi eventi dal vivo

Incontro con Stefano Pieroni, Coo Vertigo.

Conduce Salvatore Papa, giornalista musicale.

Come funziona un’azienda che si occupa di grandi eventi musicali: responsabilità, ruoli e rischi connessi.



mercoledì 20 febbraio

Musica italiana all'estero

Incontro con Nur al Habash, responsabile dell'ufficio SIAE Italia Music Export

Conduce Susanna La Polla, giornalista musicale.

Quali strumenti utilizzare per diffondere un progetto musicale all'estero, e come funziona l'Italia Music Export, il progetto di SIAE per l'internazionalizzazione.



Info e contatti:



cityofmusic@comune.bologna.it

info@comunicamente.it

tel. 051 644 9699

cittadellamusica.comune.bologna.it

agenda.comune.bologna.it

fb: bolognacittadellamusicaunesco



#BolognaCityOfMusic

#BolognaCittaDellaMusica