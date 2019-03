Il Mercato della Musica: incontri gratuiti giovani musicisti e operatori

Dal 27 marzo al 17 aprile, per 4 mercoledì consecutivi, torna Il Mercato della Musica, la rassegna di incontri organizzata dall’Ufficio Musica del Comune di Bologna, rivolta ai giovani musicisti e operatori che vogliono fare della musica un lavoro.



Nella sala eventi del Museo Internazionale e biblioteca della musica, i migliori professionisti dell’industria musicale guideranno il pubblico attraverso la comprensione delle attività indispensabili per creare e gestire un progetto musicale.

Lo scopo è quello di fornire le conoscenze strategiche per l'avvio di un’attività professionale proponendo una panoramica ma anche un’immersione nei vari aspetti e ambiti dell’imprenditoria musicale.



Gli incontri saranno condotti di volta in volta da: Salvatore Papa, giornalista musicale, da Giorgia Boldrini, responsabile industrie creative, musica e rigenerazione urbana del Comune di Bologna e da Pierfrancesco Pacoda, critico musicale esperto dell’industria discografica.



Il primo incontro il 27 marzo, vedrà la partecipazione di Edoardo Bridda, project leader di Sentireascoltare, che, insieme a Salvatore Papa, ci condurrà nel mondo della webzine musicale, ci parlerà di come costruire dei contenuti editoriali e multimediali e di come gestire una redazione.



Il mercoledì seguente, il 3 aprile, Emiliano Colasanti e Giacomo Fiorenza, founder di 42records, l’etichetta indipendente che ha lanciato le carriere di Cosmo e Colapesce, ci parleranno del ruolo di un’etichetta nel successo di un artista. Conduce Salvatore Papa.



Il 10 aprile, invece, Lucy Latham, project manager di Julies’s Bicycle, in dialogo con Giorgia Boldrini su come organizzare un evento musicale sostenibile dal punto di vista ambientale; l’incontro sarà in lingua inglese e si inserisce nell’ambito del progetto europeo ROCK.



L’ultimo incontro in calendario il 17aprile vede protagonista Giovanni Serrazanetti, direttore artistico della Cantina Bentivooglio, che conversa con Pierfrancesco Pacoda, su direzione artistica, gestione e posizionamento nella programmazione cittadina di un locale jazz.



Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 17.00 alle 19.30 presso il Museo Internazionale e biblioteca della musica di Bologna, aperti a tutti e gratuiti fino a esaurimento posti (non è necessaria la prenotazione)



Gli incontri sono organizzati dall’Ufficio Musica del Comune di Bologna in collaborazione con Istituzione Bologna Musei e Bologna Welcome con l’obiettivo di sviluppare l'imprenditoria musicale e rafforzare le competenze gestionali e manageriali.





Programma :



mercoledì 27 marzo

Editoria digitale musicale in Italia: il caso sentireascoltare

Incontro con Edorado Bridda, project leader di sentireascoltare

Conduce Salvatore Papa, giornalista musicale.

Casa c’è dietro una webzine musicale, dal business plan alla redazione dei contenuti editoriali e multimediali



mercoledì 3 aprile

42records, la label che ha lanciato Cosmo e Colapesce

Incontro con Emiliano Colasanti e Giacomo Fiorenza, Founder di 42records.

Conduce Salvatore Papa, giornalista musicale.

Come funziona il lavoro in un’etichetta indipendente di successo e quali sono gli elementi che concorrono all’ascesa di un artista.



mercoledì 10 aprile

La sostenibilità è ROCK

Incontro con Lucy Latham,project manager di Julie’s Bicycle.

Conduce Giorgia Boldrini, responsabile industrie creative, musica e rigenerazione urbana del Comune di Bologna, .

Come organizzare un evento musicale sostenibile dal punto di vista ambientale; appuntamento in lingua inglese nell’ambito del progetto europeo ROCK-Regeneration and Optimisation of Cultural creative and Knowledge cities.



mercoledì 17 aprile

Perché un jazz club

Incontro con Giovanni Serrazanetti, direttore artistico della Cantina Bentivoglio

Conduce Pierfrancesco Pacoda, giornalista e critico musicale

La direzione artistica, la gestione e il posizionamento nella programmazione cittadina di un locale.



Info e contatti:



cityofmusic@comune.bologna.it

info@comunicamente.it

tel. 051 644 9699

cittadellamusica.comune.bologna.it

agenda.comune.bologna.it

fb: bolognacittadellamusicaunesco