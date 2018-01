Mercato di tutti: la domenica delle famiglie

Torna l’appuntamento domenicale dedicato ai bambini e ai loro genitori!

Una domenica fra laboratori, brunch, spettacoli, e tanta tranquillità!

Mercato Sonato è il Mercato di Tutti!



10.00

lab musicale a cura di Spazio il Germoglio (0-36 mesi)

Intorno al falò

Iscrizioni: spazioilgermoglio@gmail.com



11.30 lab creativo a cura di Dire Fare Aggregare e di Percorsi Ricreattivi (4-10 anni)

Scienziato matto

Iscrizioni: percorsiricreattivi@gmail.com



11.30

BRUNCH!

Cucinotto ci delizia con il brunch della domenica

e… PRANZO DEI PICCOLI! Tutti a tavola!

la brigata di Cucinotto preparerà il Menù dei BIMBI, un pasto sano e completo, da gustare insieme



14.30

lab creativo a cura di Dire Fare Aggregare e di ludofficina (4 – 7 anni)

Ci vuole un fiore!

Iscrizioni: dalessandro.deborah@gmail.com



16.00

CONDUCT US: un flash mob artistico-musicale!

Prendi l’Orchestra Senzaspine. Scaldala per qualche minuto con un pizzico di applausi e convinci il direttore a lasciarti la sua preziosa bacchetta!



17.00

“Mr. Turra Magik Schow” di e con Alex Turra: Spettacolo di magia per grandi e piccini.

Un mago illuso dalle proprie illusioni, si illude di illudervi ma… nonostante i pasticci resterà illeso…

17.30

“Incredibilmente Simo” Spettacolo di giocoleria comica. Simo è un giocoliere talentuoso, energico e imprevedibile. Con la sua energia esplosiva, coinvolgerà tutto il pubblico, sorprendendolo.



Tutto il giorno, la piazza coperta del Mercato Sonato sarà animata dal mercatoDAVVERO! Il 14 gennaio, dalle 12 alle 18.30, il mercatino dell’usato, vintage, artigianato e prodotti enogastronomici alla sua prima edizione!