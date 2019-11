Da New York al Mercato Sonato: Nickodemus

Sabato 9 novembre Nickodemus + Ant aka A-Tweed dj set dalle ore 21:30. Direttamente da New York il dj e producer Nickodemus allieterà il pubblico con il suo sound tipicamente impregnato di suoni latini, africani e orientali. Un’occasione per sentire il suo ultimo album “A Long Engagement”, che rappresenta il culmine di tutte le influenze che ha assorbito nella sua vasta carriera itinerante, ma anche l’energia nostalgica radicata nella Grande Mela. Tra gli artisti con cui ha collaborato apre la serata il dj romano Ant aka A-Tweed, nome d’arte di Antonio De Oto, che in consolle ci regala freschezza, groove e good vibrations con un concentrato di afrofuturism, tropical bass, hip hop, cumbia, downbeats e world music.