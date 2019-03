Mercatocanzone: rassegna di teatro-canzone

Rassegna di teatro-canzone da un'idea di Mercato Sonato, del cantautore Francesco Guarino e di Vito Contento presidente del CAKI - Comitato Ascoltatori Kanzone Italiana



Cantautori:

Andrea Mazzacavallo comincia all’età di 9 anni i suoi studi musicali, prima sul pianoforte e poi sul canto. Ora è un canta-storie:

«Senza che me ne accorgessi sono diventato un cantastorie. Lo sono diventato seguendo un processo lungo e casuale e allo stesso tempo è stata una trasformazione naturale, come se dovessi per forza arrivare lì. Mi sento al mio posto da quando ho abbracciato questa modalità espressiva così originaria che attraversa la storia fin dai tempi di Omero, il poeta cieco. Nel 1661 venne fondata dai Gesuiti la congregazione degli orbi, cantori ciechi a cui veniva insegnata la musica. Alcuni anni fa, per poter leggere, ho dovuto acquistare un paio di occhiali da presbite. Sono quindi nella giusta direzione e attendo con calma la maturazione della cataratta.»



Gerardo Balestrieri è nato a Remscheid l'11 giugno del '71, attualmente vive a Venezia. Cantautore apolide, polistrumentista e interprete ha pubblicato 7 dischi. Prossimo disco in un'uscita quest'anno: un concept album dedicato a Corto Maltese.

Testi sfumati e maturi, voce dinoccolata e scura Gerardo Balestrieri ama giocare con le parole senza perder di vista il ritmo e la danza.



Ingresso 5 € + Tessera Arci 2018/19

A cura di Associazione Senzaspine e CAKI - comitato ascoltatori canzone italiana