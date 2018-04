Mercatovivo: Carlos Forero e Cumbia Poder

Carlos Forero e Cumbia Poder

+ Padre Punjabi Dj Set Cumbia Tropical – 21.30



Dai membri del collettivo Del Barrio, arriva al Mercato Sonato l’onda tropicale della musica colombiana. Carlos Forero è un interprete autentico della musica sudamericana. Originario di Bogotà, ha suonato per anni nei locali, nelle strade e sugli autobus di mezza America Latina. Il concerto è un viaggio nella terra ideale dove la musica popolare arriva dal cuore fino alle viscere. Musica per ballare come la cumbia, il vallenato, il son e il huayno delle Ande ma anche riflessi di Africa, di jazz e di milonga argentina. Dal 2010, Forero entra a far parte del collettivo Del Barrio.





Sul palco:

Carlos Forero - voce solista, chitarra

Andrés Langer - piano, synth, fisarmonica, voce

Massimo Valentini - sax soprano e baritono, voce

Marco Zanotti - batteria, percussioni, voce





Ingresso: 5 euro

RICHIESTA TESSERA ARCI

A cura di Mercato Sonato