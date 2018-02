Mercatovivo: "La rappresentante di lista"

Una collaborazione tra Mercato Sonato e Trovarobato

Magazzeno Bis: riparte dal Mercato Sonato Magazzeno Bis, creato e condotto dalla famosa etichetta Trovarobato tra il 2005 e il 2009. Il secondo appuntamento ospiterà la Rappresentante di Lista che ci presenterà il progetto BU BU SUITE, portato in scena a gennaio con Francesco Leineri e una parte dell’ Orchestra Senzaspine. Concerto e interviste nel salotto del Mercato Sonato condotte da Francesco Locane e Michele Orvieti.



Dalle 20.30 stuzzicherie di Cucinotto, progetto di cucina vegetariana e sostenibile.

————————————–————————––

la Rappresentante di Lista è dal 2011 il progetto musicale di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

Le canzoni della RDL sono un unicum nel quale convivono scrittura, teatro e forma canzone: i loro versi sono frammenti di romanzi, i loro concerti sono spettacoli teatrali, la metrica dei loro versi scalcia violentemente fra un accordo e un altro, la sostanza musicale dei loro brani è brutalmente istintiva, ma più che consapevolmente rigorosa, a tal punto sfiora il rituale.



BU BU SUITE è una nuova tappa del percorso di ricerca della RDL e nasce dall’incontro con Francesco Leineri – compositore e poli-strumentista palermitano che da anni vive a Roma e i cui lavori sono stati eseguiti in Europa, Stati Uniti, India e Sud America. Forti di energia e sentire comune, i due mondi si sono incontrati e scontrati auto-rigenerandosi. I versi e le note sono state dunque decomposte e riassemblate, quasi come in una poesia dada: le canzoni sono state filtrate attraverso un nuovo pentagramma, cercando di andare a svelare agli ascoltatori la loro autenticità basica, descritta tramite ombre e luci del tutto inaspettate all’interno del percorso concertistico e discografico del duo. Il risultato finale è libero da sovrastrutture tipiche della canzone d’autore vincolata al contesto musicale di estrazione classica; consterà di una riscrittura totale della discografia della RDL effettuata con fedeltà compositiva da Leineri per un ensemble da camera. Nel tragitto che dalla fine di un tour porta alla fase di scrittura di un nuovo disco è necessario perdersi.



Ecco i musicisti dell’ Orchestra Senzaspine che suoneranno con La Rappresentante di Lista e Francesco Leineri:

Davide Greco – Violino

Irene Gentilini – Viola

Enrico Cocco – Violoncello

Valentina Giannetta – Arpista

Giulia Lozza – Flauto



Gli eventi andranno in onda dal vivo e poi in podcast su Daevid, la nuova web radio di Trovarobato ascoltabile su www.trovarobato.com e tramite l’app radiofonica universale TuneIn su http://tun.in/sfvVL.



Ingresso 5 € con TESSERA ARCI 2017/18

E’ possibile fare la pre-compilazione online: https://portale.arci.it/preadesione/assne-senzaspine/