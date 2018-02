Mercatovivo - Les Touches Louches live

Les Touches Louches in concerto – 21.30. Il quartetto offre un vasto repertorio di brani classici del gipsy swing e standard jazz arrangiati in chiave manouche, accanto a brani della tradizione popolare che spaziano dal klezmer, al tango fino alle sonorità balcaniche. "La Terra di Nessuno" è il secondo disco de Les Touches Louches, in cui il quartetto intraprende un viaggio di esplorazione attorno al Mediterraneo alternando atmosfere sognanti e bruschi ritorni alla realtà del presente.



Ingresso: 3 euro con tessera ARCI!

A cura di Mercato Sonato