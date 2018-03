Liscio nait con Filuzzi is Back e Osteria del Mandolino

Liscio Nait – Serata di balli e musiche dedicati alla cultura bolognese ed emiliano-romagnola.



Programma:

Per tutta la serata Cucinotto proporrà primizie e prelibatezze della cultura culinaria bolognese.



Laboratorio FILUZZI IS BACK - 18

L’evento si apre con il laboratorio di ballo che da più di un anno porta a zonzo per la città le prodezze della Filuzzi, tipica danza di coppia bolognese. Celeste Geromella, Carlo Pelagalli e Mara Montanari insegneranno i primi passi e porteranno tutti a ballare in pista. (10 euro a persona)



PISTA APERTA – dalle 20 alle 21

Con l’accompagnamento dell’Osteria del Mandolino la pista sarà aperta per provare valzer e mazurka e mettere subito in pratica la lezione appena conclusa.



OSTERIA DEL MANDOLINO - 22.30

La boy band aprirà ufficialmente il gran ballo con polke, mazurke, valzer, fox trot e tango.

Sul palco Antonio Stragapede (chitarra), Federico Massarenti (ocarina di Budrio), Massimo Pauselli (clarinetto), Guido Sodo (mandolino), Peppe Aiello (contrabbasso).

Set di liscio POMPO NELLE CASSE – 24



Nostalgico e incredibile set di liscio per concludere la serata con i grandi classici del genere.

Ingresso:

3 euro con TESSERA ARCI



A cura di Mercato Sonato e Osteria del Mandolino