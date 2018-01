'Mercatovivo', Ofeliadorme live per Magazzeno bis

Magazzeno Bis: riparte dal Mercato Sonato Magazzeno Bis, creato e condotto dalla famosa etichetta Trovarobato tra il 2005 e il 2009. Per il primo dei 4 appuntamenti, l’anarchico talk-show concerto avrà come ospiti gli Ofeliadorme. Concerto e interviste nel salotto del Mercato Sonato condotte da Francesco Locane e Michele Orvieti.



Dalle 20.30 aperitivo di Cucinotto, progetto di cucina vegetariana e sostenibile.

Ospiti della prima serata gli Ofeliadorme, reduci dal successo del loro nuovo album Secret Fires, uscito internazionalmente per la label londinese HB Recordings/PIAS e in Italia per Al-kemi Records/Warner con la produzione di Howie B.



Gli eventi andranno in onda dal vivo e poi in podcast su Daevid, la nuova web radio di Trovarobato ascoltabile su www.trovarobato.com e tramite l’app radiofonica universale TuneIn su http://tun.in/sfvVL.



Ingresso 3 € con TESSERA ARCI 2017/18

E’ possibile fare la pre-compilazione online: https://portale.arci.it/preadesione/assne-senzaspine/