Mercatovivo - tubax + supernovos + oblomov live

Tubax + Supernovos + Oblomov in concerto – dalle ore 22



Sul palco tre delle migliori band della scena psichedelica e post-rock



Ore 00.00

I Tubax sono un trio nato nel 2007 che propone musica strumentale. Partendo da una base di funky jazz, accosta suoni duri e massicci altre volte a sospensioni dal sapore delicato e progressivo. Dopo l’LP ‘Il mondo stava finendo’, i Tubax pubblicano ‘Governo Laser’.



ore 23 - Supernovos

Con i Supernovos atmosfere eteree e galleggianti si miscelano a ritmi dinamici e note riverberate, in un sound post-rock/psichedelico dei Supernovos firmato dal quartetto strumentale attivo dal 2012. Nel 2013 autoproducono la demo ‘I Love l'Universo’ e nel luglio 2015, grazie a una campagna di crowdfunding, esce il primo EP dal titolo ‘About Vibes’.



ore 22 - Oblomov (San Pietroburgo/Bologna)

I producer e musicisti Ilja e Zachar tornano in Italia per consolidare un sodalizio artistico nato in Russia con il pittore calabrese Adriano Fida. L’obiettivo è quello di trasformare in musica le percezioni visive che i quadri di Fida trasmettono a chi li osserva, con uno specifico riferimento alla rivisitazione in chiave post-moderna dei miti classici greci. A confermare l’approccio eclettico del progetto c’è poi l’ulteriore collaborazione con l’attore, regista e performance-artist Flavio Sciolè, creatore dei video che durante gli spettacoli live vengono trasmessi a ciclo continuo su di un vecchio televisore.

Gli Oblomov definiscono le loro produzioni dei “collage” di suoni provenienti da strade, tv e radio di tutto il mondo. Coerentemente alla loro idea di arte come luogo metaforico di incontro tra flussi creativi, il loro primo album, "Sound of the soul", ne è un vero e proprio concentrato. A partire dalla copertina/dipinto: lo si può infatti appendere alla parete. Il secondo lavoro, "Multiexit", è un EP che contiene cinque tracce, scaricabili gratuitamente dal sito ufficiale: www.oblomov.it.



Ingresso: offerta libera con TESSERA ARCI.

A cura di Mercato Sonato