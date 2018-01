Mercatovivo - Xhu live (+ antarte)

Musica dal vivo al mercatoVIVO!

XHU live

Opening: Antarte

Alternative Rock



XHU

Un progetto di ricerca sonora con l’intento di proporre una visione alternativa della musica; un laboratorio in cui sperimentare nuove soluzioni ritmiche e sonore, attraverso un linguaggio inedito e rivoluzionario. La musica degli XHU è una alchemica miscela: Rock, Pop, World Electro e tanta sperimentazione. L’impronta è quella della contaminazione sonora. Il suono come mappa del mondo ha portato a mettere, in tutti i brani, in scontro e in tensione, sonorità estreme, diverse, facendole convivere nello stesso arrangiamento, cercando sempre il comfort orecchiabile e musicale.



XHU è anche un codice espressivo, in origine solo visivo, ma che con il tempo e la ricerca si è evoluto fino a diventare fonetico, quindi trasmissibile oralmente. Un nuovo idioma generato da grafemi prima inesistenti, una scrittura primitiva con una propria grammatica coerente e un corrispondente apparato fonetico. Ogni testo viene composto e cantato in lingua Xhu, da cui la band prende, appunto, il nome.



www.xhumusic.com



In apertura gli Antarte, che ci faranno ascoltare il nuovo album “Isole”, in uscita il 26 gennaio per The Megaphone Label e distribuito in Italia da Goodfellas.

Gli Antarte sono Lillo Morreale (chitarra, voce), Paolo Vita (chitarra), Gabriele Castelli (batteria). Nascono ad Agrigento nell’estate del 2008. Dopo il primo omonimo EP, nel 2013 esce il primo album, dal titolo “Olio su tela”, che riceve ottimi consensi di pubblico e critica. Nel 2016 la band si trasferisce a Bologna dove lavora al secondo album, dal titolo “Isole” e arricchisce la formazione con Nicola Benetti Drums (batteria), Nicolò Bosio (basso) e Urbano Pettazzoni (cori, tastiere, chitarre) che accompagneranno la band dal vivo.



http://www.megaphone-music.com/antarte-isole/



Ingresso con TESSERA ARCI 2017/18

E’ possibile fare la pre-compilazione online: https://portale.arci.it/preadesione/assne-senzaspine/