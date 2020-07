I mercoledì del Moroz: 22 luglio Bob Dylan vs Bruce Springsteen

L’opera di due immensi cantautori messa a confronto. Come ha cantato il sesso Bruce Springsteen? Come lo ha cantato Bob Dylan? E la sofferenza di un amore finito è emersa meglio dai testi cinematografici del rocker del New Jersey o del premio nobel di Duluth? E in quale modo le parole dell’uno cantate dall’altro hanno fatto cadere il muro di Berlino? Vi promettiamo solo una cosa: non verranno mai pronunciate le parole “Menestrello” e “Boss”.



Secondo appuntamento con i Mercoledì del Moroz: chiacchiere e musica in totale sicurezza! Ospite di Gianluca Morozzi: Fabrizio Luglio, cantante e musicista.



