Mercoledì in S.Cristina: “Una finestra sul cuore. Poesia e ritratto nel Rinascimento”

Mercoledì 7 marzo , alle ore 17, proseguono “I mercoledì di Santa Cristina” , la rassegna promossa dal Dipartimento Arti Visive, Performative e Mediali: l’incontro si intitola “ Una finestra sul cuore. Poesia e ritratto nel Rinascimento” e vede protagonista Lina Bolzoni , coordinata da Lucia Corrain.

Punto di partenza dell’appuntamento è l’antico desiderio di aprire una finestra sul cuore, così da garantire una assoluta trasparenza tra anima e volto, tra interiorità e esteriorità. Sulle orme di Petrarca e di Bembo, l’immagine della finestra aperta sul cuore (e del cuore di cristallo) serve da filo rosso per indagare i rapporti fra il ritratto pittorico e la ricca tradizione poetica che soprattutto nel Rinascimento si sviluppa intorno al ritratto. Si mostra come i tradizionali confini fra parola e immagine vengano messi in discussione, a cominciare dall’idea che solo la parola del poeta possa rappresentare l’interiorità.

Lina Bolzoni , allieva della Scuola Normale, ha insegnato all’Università di Pisa e dal 1997 è docente di Letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore; dal 1998 al 2001 è stata Preside della Classe di Lettere e Filosofia. È stata visiting professor in varie università straniere, fra cui Harvard, UCLA, New York University, il Collège de France, École Normale Supérieure; è stata visiting scholar al Getty Center for the History of Art and the Humanities di Los Angeles (California), e visiting fellow a Christ Church College, All Souls College e Keble College di Oxford. In Normale ha fondato e dirige il “Centro di Elaborazione informatica di testi e immagini nella Tradizione Letteraria”. La sua attività di ricerca ha riguardato i rapporti fra letteratura e filosofia fra Cinque e Seicento (con studi su Tommaso Campanella, Francesco Patrizi da Cherso e sulla letteratura utopica); l’oratoria sacra e profana; il poema cavalleresco; l’arte della memoria; il ritratto nella tradizione lirica e figurativa; la tradizione della lettura come incontro e dialogo con gli autori. Fra i suoi libri: La stanza della memoria (Torino, Einaudi 1995), che è stato tradotto in diverse lingue; La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena (Torino, Einaudi 2002), tradotto in inglese; Poesia e ritratto nel Rinascimento , (Bari, Laterza 2008); Il cuore di cristallo. Ragionamenti d’amore, poesia e ritratto nel Rinascimento (Torino, Einaudi 2010) e Il lettore creativo. Percorsi cinquecenteschi fra memoria, gioco, scrittura (Napoli, Guida 2012).