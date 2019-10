Merende creative Dabadàs

Dalla collaborazione di Future Film Festival, Le Fucine Vulcaniche e associazione culturale La Balotta, nasce al DAS un ciclo di otto incontri dedicati ai più piccoli (6-10 anni) per sperimentare, confrontarsi, imparare con le mani, col corpo, con la mente. I bambini vengono introdotti al pensiero critico in modo giocoso, attraverso pratiche differenti e strumenti sempre diversi con l'obbiettivo di stimolare le menti creative dei partecipanti. Il primo incontro sarà dedicato al laboratorio "La foglia e la genealogia del mondo" durante il quale si insegnerà ai bambini a ri-conoscere alberi e foglie, risorse limitate che custodiscono la vita. Per l'intero pomeriggio (16-19.00) ai bambini verrà data la possibilità di seguire un laboratorio di monotipia e stampa a secco, costruiranno il proprio immaginario arboreo e, attraverso tecniche di stampa a secco, stamperanno foglie di ogni tipo ed elementi naturali. Si utilizzeranno materiali semplici e di recupero e inchiostri non tossici. Venire vestiti comodi (ci si deve sporcare!)



Per info: ffinfo@futurefilmfestival.org



Vi Aspettiamo al DAS in Via Del Porto 11 domenica 13 ottobre!