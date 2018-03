Mess Around live al Funtanìr

Il duo MESS AROUND ritornerà al Funtanìr di Bologna con i grandi classici di Ray Charles.

Durante lo spettacolo, la carriera e la vita del pioniere del soul verranno ripercorse attraverso i brani che l'hanno reso famoso, con arrangiamenti originali per chitarra e sax.



I Mess Around sono:



Michele Tavian - Chitarra, voce e percussioni

Filippo Cassani - Sax e voce



Per ascoltare qualcosa:



https://soundcloud.com/themessaround



www.facebook.com/pg/TheMessAroundBand