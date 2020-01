Metabugs per Art City 2020

Net Service e Touchlabs partecipano ad Art City 2020

con un evento negli spazi del Net Service Digital Hub



Metabugs

Mostra personale di Mitja V3rbo Bombardieri



sabato 25 gennaio

18.00 – 23.30

Net Service & Touchlabs

Via Ugo Bassi 7, Bologna



Per promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie legate alla Realtà Aumentata e alla Realtà Virtuale, Net Service S.p.A. e Touchlabs promuovono nell’ambito di ART CITY Bologna 2020 Metabugs la mostra personale di Mitja V3rbo Bombardieri, a cura di Claudio Musso, a cui si lega una live performance dello stesso autore nelle sale del Net Service Digital Hub ( Via Ugo Bassi, 7).

La serata Metabugs inserita nel programma di Art City 2020, vedrà̀ l'artista bergamasco presentare a Bologna, per la prima volta, non solo una serie di opere in Realtà̀ Aumentata da lui realizzate di recente, ma anche un'inedita performance live che consentirà̀ al pubblico di scoprire le sue modalità̀ operative. Mitja V3rbo Bombardieri è infatti impegnato da anni in una ricerca che vede la commistione di codici e stilemi afferenti all’arte urbana all’interno di piattaforme tecnologiche. Questo procedimento ha dato vita a oggetti ibridi, che combinano pittura e scultura digitali grazie a una serie di tecnologie che lui stesso contribuisce a implementare. L’artista definisce l’esposizione e il lavoro che presenterà con queste parole:

" M E T A B U G S è la mia prima mostra personale all'interno di una realtà virtuale.

Penso che in un’epoca dove le persone passano più tempo ad osservare un display anziché l'environment, scrivere il proprio nome in quel processo chiamato dai writer "getting up" deve quindi passare anche attraverso quei display.

La ricerca del mio stile nel lettering continua a mutare, e mi piace trovare spazio nei confini eterei e digitali della realtà virtuale. Le mie lettere "biomeccaniche" che dipingo per strada a partire dagli anni '90 oggi prendono forma anche all'interno di quegli strumenti che sono divenuti il centro della polis digitale.

Normalmente l'evoluzione degli strumenti espressivi porta evoluzione anche nella narrazione di un artista e, in questo caso, il passaggio dagli spray ai controller per la realtà virtuale lo sento quasi simbiotico: i gesti del corpo in fase di realizzazione delle opere virtuali sono molto simili a quelli delle opere pittoriche su muro con gli spray, ma l'apporto della realtà virtuale ne aumenta l'effetto dinamico, avvolgente e percettivo. Se sul muro le forme dipinte sono plastiche ora i soggetti diventano totalmente scultorei, fruibili su scale modulabili in ambientazioni estranianti a luce controllabile. E non nascondo un certo piacere nel "chiudermi" a produrre opere in questa dimensione, quasi a contrasto del resto del mio operato en plain air.

In più la passione per l'avventura e la sfida eroica nei metodi politico/sociali del writing si traspone, in questa dimensione, in un’estetica che richiama characters di videogiochi pronti a scattare premendo il tasto play, per la competizione chiamata Style War che a mio avviso non conosce confini. "

Il programma della serata contempla anche la premiazione dei tre vincitori di APArt - Augmented Public Art 2020, la call for artist lanciata da Net Service con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, dello IAAD - Istituto d’Arte Applicata e Design e la partnership tecnologica di Touchlabs e Mondo Digitale. Le opere dei tre vincitori e degli altri sette autori che avranno superato la prima fase di selezione saranno esposte all’interno di un tour virtuale che attraverserà il centro storico di Bologna durante l’Art Week 2020, e che sarà visibile tramite l'apposita App dal 17 gennaio 2020.

PROGRAMMA

18:00 - Apertura mostra Metabugs

19:30 - Premiazione studenti APArt - Augmented Public Art 2020

20:30 - Performance live di Mitja V3rbo Bombardieri

23:00 - Fine performance live

24:00 - Chiusura mostra Metabugs

MITJA V3RBO BOMBARDIERI

Nato a Bergamo nel 1977 e cresciuto artisticamente sulla scena dei graffiti degli anni Novanta, Mitja Bombardieri (V3rbo) ricerca ben presto nuove regole visive in grado di celebrare il Writing e di indagarne le derive mediali. Successivamente, grazie a un approfondito studio sul Lettering, amplia i propri orizzonti espressivi sia con strumenti e dispositivi audiovisivi (es. videoproiettori), sia con software come il FLxER, che co-sviluppa dal 2002 e usa per esibirsi come Vj sia nei luoghi dell'elettronica, sia per strada.

La ricerca sul segno lo porta inoltre a trasformare le sue opere in veri e propri atti performativi (es. l'opera site-specific permanente /BAN.King realizzata per Intesa Sanpaolo a Bonola). In tempi più recenti, si avvicina alla Realtà Virtuale e alla Realtà Aumentata e inizia a creare opere digitali con il software Tilt Brush. Proprio da questa indagine attorno al VR/AR è nata la live performance Untilted.mvp, presentata in anteprima a Roma durante l’ultima edizione del Live Cinema Festival (Palazzo delle Esposizioni). Ormai affermato VR/AR artist, Mitja Bombardieri ha già esposto in gallerie, musei, spazi pubblici e privati, sia in Italia sia all’estero, ha all’attivo numerose presenze in pubblicazioni internazionali di Urban Art e, di recente, il suo contributo è stato richiesto per sviluppare campagne virali per alcuni noti brand (The North Face, Puma, Coca-Cola, Nokia, Nike, Levis ecc.).

Info: http://www.v3rbo.com/

Metabugs

Sabato 25 gennaio, dalle 18.00 alle 00.00

Ingresso libero



NET SERVICE S.p.A.

Info: https://www.netservice.eu/



TOUCHLABS

Info: https://www.touchlabs.it/



Digital Hub

Via Ugo Bassi ,7,40121,Bologna,BO

https://www.netservice-digitalhub.com/it/



Approfondimento

https://www.netservice-digitalhub.com/it/eventi/Metabugs



Eventbrite ufficiale

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-metabugs-performance-arvr-di-mitja-v3rbo-bombardieri-art-city-night