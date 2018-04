“Mi rifiuto di sprecare” è il titolo della Festa popolare del Riuso, del Baratto e del Riciclo che domenica 15 aprile animerà gli spazi di Villa Edvige Garagnani di Zola Predosa dalle 10 del mattino fino a pomeriggio inoltrato. Promossa dall’ Associazione Zolarancio di Zola Predosa in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e diverse Associazioni del territorio, sarà dedicata alle buone pratiche per affrancarci “da una vita usa e getta”. Per dare un contributo sono stati chiamati a parlare in una tavola rotonda (ore 10 - 12) alcuni esponenti di associazioni intente a promuovere le grandi visioni ed i piccoli gesti con cui ciascun cittadino può “darsi da fare”: Raffaele Timpano, leader di Rusko – Repair Cafè, associazione dedita all’insegnamento di come riparare piccoli elettrodomestici ed oggetti di casa, Pierpaolo Lanzarini ex presidente degli agricoltori biologici Campi Aperti , Marco Boschini, politico, scrittore e coordinatore della rete Comuni Virtuosi, Matteo Badiali, esperto ambientalista.

Numerosi i laboratori che animeranno il pomeriggio, grazie anche alla partecipazione di tante associazioni: il mercatino del baratto, il laboratorio del riparo, laboratorio di cucina con gli avanzi, il book crossing, come riciclare con una stampante 3D, l’incontro con le Guardie Ecologiche e l’incontro con Linda Maggiori che racconta la propria esperienza di famiglia faentina coinvolta in un progetto di “famiglie a rifiuti zero”.

Sul versante ludico, la festa prevede la possibilità di pranzare con i prodotti del GAS e la sapienza culinaria della Pro Loco, diversi momenti di intrattenimento per i bambini e la partecipazione in musica dei quattro ragazzi Miatralvia, in dialetto mantovano “non buttarlo via” ovvero una piccola orchestra attrezzata di strumenti musicali interamente autoprodotti, con materiali riciclati, che da anni miete successi e fa proseliti in tutta Italia.

Cosa: Mi rifiuto di sprecare – Festa del riuso, del baratto e del riciclo

Quando: Domenica 15 aprile 2018 dalle 10 alle 19

Dove: Zola Predosa, Villa Edvige Garagnani, via Masini 11

Contatti: Matteo Turra Zolarancio cell. 3336805594