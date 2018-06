Il poeta Mchele de Virgilio presenta "Tutte le luci accese"

Il poeta Michele de Virgilio arriva a Bologna per presentare la sua raccolta di versi Tutte le luci accese, edita da Ladolfi Editore, con prefazione di Paolo Di Paolo.



L'autore ne parla con Riccardo Frolloni del Centrodipoesia Bologna.





giovedì 12 luglio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: Questa nuova raccolta inedita di poesie, che fa seguito alla silloge Ho visto uomini cadere edita nel 2011 per i tipi di Sentieri Meridiani (Testi scelti da Daniele Maria Pegorari, Menzione speciale al Premio Nabokov) offre uno sguardo di insieme sull’avventura poetica di questo giovane autore e si articola in 4 sezioni intitolate rispettivamente: Poesie low cost; Cronache dai giardini insondabili; L’urgente e l’importante e Poesie dello scontento.





IL POETA: Michele de Virgilio è nato il 24 Marzo 1988 a Molfetta.

Laureatosi in tecniche della riabilitazione psichiatrica all’Università degli Studi di Bari, nel 2010 pubblica per i tipi di Sentieri Meridiani (Fg) una silloge poetica dal titolo Ho visto uomini cadere (Menzione speciale al Premio Nabokov ed.2011). Nel 2013 viene menzionato tra i giovani pugliesi più degni di attenzione nel saggio del 2013 A Sud del sud dei santi, Lietocolle, a cura di Michelangelo Zizzi. Nello stesso anno, un suo racconto arriva finalista al premio John Fante.

Nel 2017 suoi contributi appaiono su: «Atelierpoesia», «Centro Cultural Tina Modotti» di Caracas, «Robinson di Repubblica», «Zonadidisagio», «Il Cartello», «Poetarum Silva».