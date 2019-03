Michele Fabbricatore, Cosimo degli Alberi - Amalia Mora, piccola storia pallida. Doppia personale

In occasione della International Children’s Book Fair, Terre Rare presenta la doppia personale:

Michele Fabbricatore, Cosimo degli Alberi

Amalia Mora, Piccola storia pallida

Due mostre che si sviluppano con percorsi diversi: aperto abitato e movimentato l’uno, introspettivo silenzioso ed evocativo l’altro.

Cosimo degli Alberi (il Barone rampante di Calvino, che scende in città) è ambientata in uno spazio verde, con illustrazioni, ceramiche e grandi sagome umane che dialogano tra loro, nel comune intento di rivitalizzare lo spazio urbano.

La mostra fa parte di un progetto più vasto, il Giardino della mente: ovvero la mente come nostro “giardino interiore”, da coltivare e nutrire al pari della terra che abitiamo.

Piccola storia pallida è “una breve storia illustrata sulla casa come metafora della propria identità. Non sempre si è in grado di dare un nome alle cose, siano esse palpabili o meno. A volte preferiamo trastullarci in una dolce inquietudine. Quando poi questo avviene è possibile che il gioco abbia fine, come un punto al termine di una frase.” (A.M.) Le immagini che costruiscono il racconto sono state pensate come presenze da scoprire, attraverso finestre illuminate, in una struttura che ci riporta, appunto, ad una casa.



Nell’ occasione verranno presentati i due libri da cui ciascuna mostra nasce:

“Cosimo degli Alberi, alla scoperta del cuore verde della città”, illustrazioni di Michele Fabbricatore, testi di Martina Colligiani (Giorgio Tesi Ed.)

“Piccola storia pallida”, illustrazioni di Amalia Mora, edizione limitata e numerata firmata dall’ autrice