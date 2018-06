Michele Mariotti e l’Orchestra e il Coro del Teatro: doppio concerto prima di Parigi

Poco prima di volare in Francia, per la tournée che vedrà il Teatro Comunale di Bologna protagonista di due concerti al Théâtre des Champs-Elysées di Parigi il 22 e il 23 giugno, il Direttore musicale Michele Mariotti e l’Orchestra e il Coro del Teatro (preparato da Andrea Faidutti) saluteranno il pubblico bolognese con due appuntamenti che anticipano l’impegno francese.

Il primo, in programma sabato 16 giugno alle ore 15.00 al Teatro Auditorium Manzoni, è un appuntamento “speciale” organizzato nell’ambito delle celebrazioni rossiniane bolognesi, che darà la possibilità di assistere alla prova generale dell’opera L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini, poi eseguita in forma di concerto a Parigi il 22 giugno. Protagoniste le voci di Marianna Pizzolato (Isabella), Nina Solodovnikova (Elvira ), Carlo Lepore (Mustafà), Antonino Siragusa (Lindoro), Roberto De Candia (Taddeo), Cecilia Molinari (Zulma) e Andrea Vincenzo Bonsignore (Haly).

Il secondo, in calendario martedì 19 giugno alle 20.30 nella Sala Bibiena per la stagione sinfonica del Comunale, è un concerto che alterna arie, duetti e pagine sinfoniche tratte da opere di Giuseppe Verdi e di Gioachino Rossini come I Vespri siciliani, Un ballo in maschera, Macbeth, Simon Boccanegra, La forza del destino, Attila e Guillaume Tell. Sul palco il soprano Maria José Siri – protagonista con successo insieme a Mariotti dell’Attila nel 2016 e del Don Carlo in scena in questi giorni – e il tenore Stefan Pop, recentemente applaudito a Bologna nel Simon Boccanegra. Lo stesso programma, leggermente variato, sarà replicato a Parigi il 23 giugno; accanto a Maria José Siri un interprete d’eccezione come il tenore Gregory Kunde.