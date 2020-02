Michele Placido al Bravo Caffè

Per la prima volta in un live club, Michele Placido sarà al Bravo Caffè a BOLOGNA in un recital tra racconti autobiografici e poesie accompagnato dalle musiche del compositore cinematografico e teatrale Davide Cavuti.



Un viaggio nel mondo della poesia con l’interpretazione affidata ad uno dei più grandi attori italiani, Michele Placido accompagnato dalle musiche del compositore cinematografico e teatrale Davide Cavuti, compositore di fiducia di Placido per il cinema (per i film “Il Grande Sogno”, “Vallanzasca”, “Un’avventura romantica”, “Itaker”, etc.) e per il teatro ( “I Fatti di Fontamara”, “Così è se vi pare”, “Prima che il sogno”, etc).

La collaborazione tra Michele Placido e Davide Cavuti ha prodotto numerosi lavori sia al cinema che al teatro: Placido ha coinvolto il compositore Cavuti nei suoi film “Il Grande Sogno”(2009) con Riccardo Scamarcio, “Vallanzasca – gli angeli del male” (2010) con Kim Rossi Stuart, “Itaker - Vietato agli italiani” con Francesco Scianna e in teatro in spettacoli di grande successo tra cui “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello, “I Fatti di Fontamara” di Ignazio Silone e “Prima che il sogno” di Giorgio Albertazzi per il “Teatro di Roma”.



Nel 2016 Placido ha, inoltre, interpretato il ruolo di “Vittorio De Sica” nel film diretto da Cavuti (questa volta nella veste di regista) sulla vita di Alessandro Cicognini presentato al 73esimo “Festival del Cinema di Venezia” e ricevendo il “Premio Flaiano” per la regia. Nel 2017 Michele Placido è, inoltre, nel cast del documentario “Preghiera” firmato sempre da Cavuti e presentato alla 74esima “Festival del Cinema di Venezia” e nel cast di “Lectura Ovidii” (2019) film-documentario sempre diretto da Cavuti e presentato in selezione ufficiale a Toronto all’”International Italian Contemporary Festival”.



Nell’estate 2019 Placido ha debuttato con il Recital“La notte dei Poeti” con la partecipazione di Brenno Placido e le musiche di Davide Cavuti.



In repertorio brani del Maestro Cavuti oltre ad autori quali Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Alessandro Cicognini, per la regia di Michele Placido.



Sul palco del Bravo Caffè MARTEDI' 25 FEBBRAIO:



MICHELE PLACIDO - voce recitante

DAVIDE CAVUTI - fisarmonica

MARTIN DIAZ - chitarra

ANTONIO SCOLLETTA - violino



Inizio spettacolo ore 22.00

E’ consigliata la prenotazione.



051-266112

333-5973089

info@bravocaffe.it