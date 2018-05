Microbo Beer Festival a San Lazzaro di Savena

Quarta edizione per MicroBo Beer Festival, il festival delle birre artigianali italiane che nel weekend del 8-10 giugno animerà la splendida cornice del Parco della Resistenza di S. Lazzaro di Savena (BO).

Tra i nomi di questo festival, organizzato come sempre da il pub Il Punto di Bologna, realtà di spicco del panorama birrario italiano, con alcune conferme e qualche novità.

Confermatissimi alcuni birrifici che giocano praticamente in casa: Birra Bellazzi di S. Lazzaro di Savena e il Birrificio Vecchia Orsa di S. Giovanni in Persiceto, oltre a Ca’ del Brado di Pianoro, una realtà di recente creazione ma già affermata anche all’estero. Gli altri partecipanti vedono due realtà piemontesi, Canediguerra e Croce di Malto, il mantovano MisterB, Mastino dalla provincia di Verona, due marchigiani MC77 e RentOn e da Perugia il birrificio Altotevere.

Il programma prevede anche street food, musica live e dj set, oltre a dei laboratori che spaziano dall’abbinamento birra-formaggi ad un interessantissimo parallelo birra-whisky. Domenica invece la giornata dedicata a chi produce birra in casa con un laboratorio sui lieviti, una cotta pubblica con l’associazione Birra Divin Piacere ed inoltre la possibilità di far assaggiare le proprie creazioni ad un panel ,a cura degli Unionbirrai Beer Taster.

Non mancherà poi la consueta sfida sportiva tra birrai e publican; anche in questa edizione sarà il campo da basket a vedere uno scontro che si preannuncia all’ultimo canestro.

Per maggiori informazioni è attivo il sito della manifestazione www.microbobeerfestival.it

PROGRAMMA



VENERDÌ 8 GIUGNO

Apertura stand dalle 18:00 alle 02.00



Ore 19:30 LABORATORIO - CHEESE & CHEERS: abbinamento birra e formaggi.

Ore 21:30 Musica Live: Le Birrette



SABATO 9 GIUGNO

Apertura stand dalle 18:00 alle 02.00



Ore 19:30 LABORATORIO - WHISKY E BIRRA: SEPARATI ALLA NASCITA?

Ore 21:00 Musica Live: The Gentlemens

Ore 23:00 Musica Live: Thee Boozers



DOMENICA 10 GIUGNO

Apertura stand dalle 16:00 alle 00.00

Dalle ore 11:00 alle ore 19:00 Cotta pubblica a cura dell'Associazione culturale Birra Divin Piacere.



Ore 17:00 LABORATORIO - YEAST WE CAN

Ore 18:00 PANEL DI DEGUSTAZIONE PER HOMEBREWER

Ore 18:30 Partita di Basket - Birrai vs Publican

Ore 21:00 Dj Set by Buddy