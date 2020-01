Le migliori mostre del 2020 a Bologna

Mostre d'arte, esposizioni con contenuti multimediali, quadri emozionanti e opere che parlano di tempi lontani: un anno pieno di bellezza il 2020 visto il calendario di eventi culturali proposti. Ecco le mostre da non perdere dal 1°gennaio al 31 dicembre.

“Ayrton Magico, l’anima oltre i limiti” è la prima e unica mostra multimediale in ambito Motorsport. Un percorso tra immagini, audio, filmati e memorabilia che immerge letteralmente lo spettatore al fianco del campione Ayrton Senna, permettendogli di vivere le sue imprese sportive più incredibili. Un effetto reso possibile dalla complessa e innovativa rete di supporti digitali che caratterizzano il Museo e che hanno permesso di creare un’esposizione che garantisce un’esperienza di visita unica. Un viaggio alla scoperta delle tappe fondamentali ed altamente entusiasmanti della carriera sportiva e della vita del mago della pioggia. La magia di Ayrton continua a Imola, in una mostra che combina perfettamente storia e innovazione, mito e tecnologia.

QUI biglietti alla mostra a prezzo scontato

A distanza di 20 anni dalle grandi mostre di Bologna e Venezia, il Museo Civico Archeologico di Bologna presenta un ambizioso progetto espositivo dedicato alla civiltà etrusca, in cui verranno presentate alcune delle principali novità di scavo e di studio rilevate negli ultimi anni. In mostra saranno riuniti circa 1400 oggetti provenienti da 60 musei ed enti italiani e internazionali, tra cui il British Museum, il Louvre, il Museé Royal d’Art e d’Histoire di Bruxelles, il Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen, i Musei Vaticani e le più importanti Soprintendenze e istituzioni museali italiane.

"Chagall. Sogno d’amore" a Palazzo Albergati, visitabile fino al 1°marzo 2020. Marc Chagall, il cui nome ebraico era Moishe Segal e quello russo Mark Zacharovič Šagal, trascritto poi in francese come Chagall (Lëzna, 7 luglio 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 28 marzo 1985), è stato un pittore russo naturalizzato francese, d'origine ebraica chassidica.

"Muntadas. Interconnessioni" a Villa delle Rose la prima personale in Italia di Antoni Muntadas. Da sabato 18 gennaio a domenica 22 marzo "Muntadas. Interconnessioni a Villa delle Rose" (opening 17 gennaio h 18). Villa delle Rose prosegue l’attività di valorizzazione di artisti attivi nella scena internazionale proponendo la prima personale in un’istituzione museale italiana di Antoni Muntadas (Barcellona 1942).

De Chirico oltre il quadro. Manichini e miti nella scultura metafisica diventa permanente! Da Gennaio 2020 la mostra "De Chirico oltre il quadro" entra a far parte della collezione permanente del Magi'900. Sospesi nello spazio e nel tempo, i misteriosi personaggi che hanno reso tanto celebre la Metafisica di Giorgio de Chirico sono stati proposti innumerevoli volte, non solo con la grafica e la pittura ma anche nella versione tridimensionale, in una produzione scultorea di cui probabilmente il grande pubblico ancora non conosce la particolare suggestione.

Mostra prolungata. Ma stagione autunnale si preannuncia emozionante per i visitatori di Palazzo Pallavicini: le suggestive sale affrescate della storica dimora bolognese, in Via San Felice 24 a pochi passi dalle Due Torri e da Piazza Maggiore, ospita un’importante esposizione dedicata all’artista colombiano FERNANDO BOTERO. La mostra, curata da Francesca Bogliolo in collaborazione con l’artista, è promossa dal Gruppo Pallavicini S.r.l., composto da Chiara Campagnoli, Deborah Petroni e Rubens Fogacci.

.