I migliori spettacoli del Teatro Celebrazioni

Un palcoscenico frizzante quello del Celebrazioni, che mette in fila uno dopo l'altro, commedie e spettacoli imperdibili. Fra i grandi nomi ci sono Vittorio Sgarbi, Neri Marcorè e Lillo e Greg.

Ecco i migliori spettacoli del Teatro Il Celebrazioni:

Dopo Caravaggio, Michelangelo e Leonardo, Vittorio Sgarbi torna in scena con Raffaello, la sua quarta immersione nel mondo della storia dell'arte. Raffaello Sanzio, genio di cui nel 2020 ricorreranno le celebrazioni del cinquecentenario della morte, è considerato uno dei più grandi artisti d'ogni tempo, la sua opera segnò un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi e diede vita al Manierismo.

Neri Marcorè, cerca di ricostruire il suo passato di appassionato di calcio, recuperando storie di "futbol", a cavallo tra realismo magico e realtà storica! Appuntamento al Teatro Celebrazioni il 23 febbraio 2020 alle ore 18. Tango del calcio di rigore parte dalla finale dei Mondiali del 1978. Il 25 giugno, all'Estadio Monumental di Buenos Aires, l'Argentina deve vincere a tutti i costi contro l'Olanda. Seduto in tribuna c'è il generale Jorge Videla, che ha orchestrato il Mondiale come strumento di propaganda politica affinché il mondo si dimentichi delle Madri di Plaza de Mayo...

Lillo e Greg sul palco del Celebrazioni con un nuovo e sfavillante "varietà" che va in scena il primo marzo alle ore 18.00. Lo spettacolo ripropone ulteriori cavalli di battaglia della famosa coppia comica, questa volta tratti non solo dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico, per esempio da "Che, l'hai visto?" (rubrica cult del famigerato programma radiofonico "610" condotto dai due) e da "Normal Man", che vede Lillo e Greg nei panni di due super eroi particolari.

Il duo comico Gigi e Ross debutta a teatro con la commedia Andy e Norman, fiaba moderna del commediografo newyorkese Neil Simon. La vicenda ruota attorno a due scapoli che dividono lo stesso appartamento e, con grandi difficoltà, dirigono e producono una rivista alternativa.