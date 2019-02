ROTTE MIGRANTI

Il cambiamento dei flussi migratori, la situazione in Grecia e Bosnia

a cura di Lungo la rotta balcanica

con Anna Clementi e Diego Saccora

e le fotografie di Diego Stellino

in collaborazione coni ANPI Calderara di Reno





Un incontro con gli autori del libro “Lungo la rotta balcanica: viaggio nella Storia dell'Umanità del nostro tempo", per fare un punto sull'evoluzione generale della situazione migratoria lungo le rotte dei Balcani e dei cambiamenti delle politiche nei diversi Paesi da esse attraversati. I due relatori porteranno testimonianze e approfondimenti sulla situazione delle persone migranti in Grecia e in Bosnia, luoghi nei quali svolgono la loro attività come educatori e operatori culturali



https://lungolarottabalcanica.wordpress.com/info/



In tale occasione sarà presentata l'Installazione fotografica Migranti, Bihac BiH (Balkan Route) del reportage realizzato alla fine del 2018 da Diego Stellino sul confine bosniaco-croato, a Bihac (BiH), nei luoghi di rifugio di migranti lungo la rotta balcanica in viaggio verso l'Europa.