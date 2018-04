Il 6 maggio appuntamento imperdibile per gli amanti dei motori. Va infatti in scena a Cà de Fabbri, "Minerbio & Motori": prove di abilità in auto, go kart, raduno tuning e moto da cross dalle 10 in via IV novembre.

C'è anche un punto ristoro. Cà dé Fabbri (Minerbio) | Pro loco 366 1513162