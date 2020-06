Mini cabaret di circo sull'Appennino - doppia replica

Una miriade di fantasiosi personaggi hanno trovato un autore nel verde di Montagò, hanno potuto così sussurrare tutti i loro segreti, alla ricerca di un pubblico con cui condividere generosamente la loro comica e romantica inettitudine.

Invitiamo quindi gli spettatori del 4 luglio a partecipare con empatia e sensibilità al conciliabolo di camminatrici su sfere, sardonici clown e trapeziste volanti.

Siate pronti a pianti, risate… consapevoli che le due cose potrebbero avvenire contemporaneamente.



Il Mini cabaret di circo fa parte di Appennini in Circo, la rassegna di circo contemporaneo e teatro di strada sull’Appennino tosco-emiliana, organizzata da Arterego, congiungendo la passione per l’arte e l’amore per la natura.



Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e uscita a cappello, è infatti lo spettatore a dare valore a ogni evento, attraverso l'offerta libera. Gli appuntamenti si svolgono in completa sicurezza per gli artisti e gli spettatori e nel rispetto dei luoghi che li accolgono.



La prenotazione, telefonica e online, è obbligatoria per ogni evento. Si consiglia al pubblico di arrivare in anticipo per confermare la prenotazione assicurare puntualità all’inizio dello spettacolo

Appennini in Circo fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Telefonica: dalle 16:00-20:00 +39 353 4098322 Online: https://urly.it/3706c

Maggiori info su: www.arterego.org