Mini-corso di grafica 3D a

Come trasformare un'idea su carta in una illustrazione digitale tridimensionale?



Il mini-corso si sviluppa in quattro pomeriggi in cui i partecipanti, dotati di proprio laptop, frequenteranno lezioni frontali teoriche sull'argomento della grafica 3D intervallate da esercitazioni in cui si metteranno in pratica i concetti esposti in un ambiente comunitario.



Il corso è rivolto a chi è interessato a capire quali sono i processi che stanno alla base della creazione di una immagine digitale. L'obiettivo finale consiste nel fornire gli strumenti per la realizzazione in autonomia una illustrazione delle proprie idee, siano esse il prototipo di un oggetto dal design innovativo, la disposizione dei mobili in salotto o una fontana monumentale nel giardino di casa anche a chi non ha mai usato un programma di modellazione tridimensionale.



L'età minima per la fruizione ottimale dei contenuti è 16 anni. Il software utilizzato è Blender, opensource e liberamente scaricabile dal sito ufficiale.



Argomenti trattati:



Primo appuntamento (le basi):

-Teoria della grafica 3D e della renderizzazione.

-Familiarizzazione con il software usato per le esercitazioni

-Concetti alla base degli ambienti di modellazione virtuale (facce, vertici, origine...)

-Modellazione di oggetti semplici a partire da immagini di riferimento

-Illuminazione della scena

-Simulazione delle caratteristiche dei diversi materiali esistenti

-Applicazione dei immagini alle superfici



Secondo appuntamento (modellazione avanzata e rendering in ambiente HDRI di un oggetto di design a piccola scala):

-Tecniche di modellazione avanzata (box modeling, sub-d, rivoluzione di splines…) applicate alla realizzazione di una caffettiera completa

-Modellazione multioggetto

-Gerarchia del modello

-Illuminazione HDRI

-Creazione di materiali avanzati attraverso l'interfaccia a nodi.



Terzo appuntamento (assemblaggio di una scena raffigurante un interno):

-Import export di formati cad da utilizzare come base

-Creazione di materiali basati sui parametri fisici

-Gestione di una scena con più oggetti

-Creazione di un tavolo attraverso l'uso dei modificatori (bevel, mirror, wireframe, array …)

-Modellazione di finestre e porte mediante profili e guide

-Unwrapping su geometrie complesse

-Teoria della luce, ottimizzazione della scena e tecniche di denoising



Quarto appuntamento (fotoinserimento di un oggetto in una fotografia reale in ambiente esterno):

-Caratteristiche delle telecamere virtuali in relazione a quelle reali

-Utilizzo dei plugin

-Matching della prospettiva di una fotografia esistente

-Studio dell'illuminazione della scena reale e riproduzione nella scena virtuale

-Inserimento dell'oggetto nella scena tramite compositing e color correction



Per maggiori informazioni, visita: https://it-it.facebook.com/events/556332568083742/ o contatta: progettodiscesa@gmail.com