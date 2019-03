Siete tutte/i invitate/i alla Casa Gialla alla proiezione gratuita per i più piccoli di Minuscule. In una radura pacifica si scatena una guerra tra due tribù di formiche per una scatola di zollette di zucchero. Una giovane coccinella si schiera con le formiche nere, aiutandole a salvare il formicaio dall'assalto delle nemiche rosse.